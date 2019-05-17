США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп распорядился с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, подразумевающий беспошлинный ввоз некоторых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, Трамп посчитал уровень экономического развития Турции несоответствующим для развивающейся страны, поэтому счел справедливым прекратить участие турецкой стороны в программе Общей системы преференций (GSP). По словам главы США, за те 45 лет, что Турция получает льготы в рамках этой программы, ее экономика сильно улучшилась.

При этом Трамп вдвое снизил пошлины на импорт турецкой стали — до 25%, поскольку в 2018 году импорт стали в США упал на 12%, а из Турции — почти на половину. В августе Вашингтон поднимал их до 50%, отмечает пресс-служба.

Напомним, в марте американские власти заявляли, что товары из Турции и Индии в скором времени начнут облагаться налогами на общих условиях. Основанием для выведения Индии из GSP послужило то, что страна не может в ответ предоставить Вашингтону гарантии для доступа американских товаров на свои рынки.

Общая система преференция США с 1974 года предлагает торговые льготы на товары из 120 «беднейших стран» для развития их экономик. По итогам 2017 года Индия стала лидером по беспошлинному ввозу товаров в США, поставив товаров на 5,6 млрд долларов, в то время как Турция — на 1,6 млрд.