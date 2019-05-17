Информатора Wikileaks Челси Мэннинг арестовали спустя неделю после освобождения

В США экс-аналитика разведки американской армии и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг спустя почти неделю ее пребывания на свободе после предыдущего ареста. Об этом сообщает Associated Press.

По решению суда Виргинии активистку повторно поместили под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Мэннинг задержали 16 мая, когда она пришла в суд, чтобы оспорить повестки для дачи показаний.

«Я бы предпочла умереть с голоду, чем изменить свою позицию в этом отношении», — сказала она на заседании суда.

В тюрьме Александрии Мэннинг будет находиться, пока не даст показания или до истечения полномочий большого жюри присяжных через полгода. Кроме того, суд обязал ее в течение двух месяцев ежедневно выплачивать штрафы по 500 долларов, а затем — по 1 тысяче долларов. Ее адвокаты назвали действия суда неприемлемыми. Они пояснили, что обычно в США за отказ от дачи показаний штрафуют юридических, а не физических лиц.

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9 мая информатора WikiLeaks освободили после двух месяцев ареста, где она находилась также за отказ давать показания. Тогда Мэннинг освободили из-за истечения срока полномочий жюри присяжных. Она неоднократно заявляла, что всю известную ей информацию рассказала еще на заседаниях военного трибунала в 2013 году.

Американские власти в 2010 году арестовали военного Брэдли Мэннинга (позднее он сменил пол и имя) за передачу WikiLeaks более 700 тысяч военных документов и видеофайлов о военной операции США в Ираке. Его приговорили к 35 годам лишения свободы. В январе 2017 года по указу президента Барака Обамы Мэннинг вышла на свободу.