Парламент Тайваня первым в Азии узаконил однополые браки. Об этом сообщает «Би-би-си».

У здания парламента в столице Тайбэй собрались тысячи местных жителей в ожидании решения властей.

BREAKING: Legislators just passed article 4, which means #Taiwan just legalized same-sex marriage and will be implemented on May 24th#First in #Asia#LGBT #LoveWins pic.twitter.com/FDjWNBAxru — Equal Love Taiwan (@equallovetw) May 17, 2019

В 2017 году Конституционный суд изменил определение брака в Гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Парламенту дали два года для принятия изменений.

Тайвань долгое время был лидером в Азии по движению в защиту прав ЛГБТ. В Тайбэе ежегодно проходят гей-парады.

Вступившая в 2016 году на должность президента Тайваня Цай Инвэнь заявила, что она и ее партия поддерживают однополые браки и пообещала разработать соответствующий закон. Однако его принятие затянулось из-за того, что на референдуме большинство граждан выступало против таких изменений.

В апреле в Брунее вступили в силу поправки в уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь через забивание камнями за однополый секс и супружескую измену. Султан страны Хассанал Болкиах заявил, что власти де-факто продолжат придерживаться моратория на такое наказание.