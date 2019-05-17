РБК: 60 региональных депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума

У 60 региональных депутатов доход за 2018 год оказался ниже прожиточного минимума, об этом говорится в их декларациях о доходах, с которыми ознакомился РБК.

Издание изучило сведения о доходах примерно четырех тысяч депутатов из 80 российских регионов. Согласно декларациям, 49 парламентариев, живут за чертой бедности, среди них 11 депутатов из Дагестана, десять — из Северной Осетии и трое — из Хакасии.

11 парламентариев за прошлый год, согласно декларациям, не заработали ничего. Это трое депутатов из парламента Северной Осетии, а также парламентарии из Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии. Пресс-служба Новосибирского заксобрания уточнила РБК, что Дарья Украинцева, один из таких депутатов, находится в отпуске по уходу за ребенком.

Самый маленький доход — у депутата заксобрания Амурской области от партии ЛДПР Сергея Труша, он задекларировал 3 копейки. Труш записал обращение на YouTube, где заявил, что не получает депутатскую зарплату. «Страна в жопе, и я вместе с ней», — сказал он.

Однако среди депутатов из регионов есть шесть рублевых миллиардеров, уточняет РБК. Больше всех в 2018 году заработал председатель комитета по аграрной политике Владимирского заксобрания Павел Антов, который задекларировал 9,97 млрд руб. Он является вице-президентом группы компаний «Владимирский стандарт», специализирующейся на колбасных изделиях. В интервью «Зебра-ТВ» он объяснял, что большая часть его дохода — это выручка от предприятия.

Из-за Антова в 2018 году у депутатов заксобрания Владимирской области оказался самый высокий средний доход (273,9 млн рублей). У других депутатов из этого региона доход ниже, однако у 33 из 37 депутатов он был выше среднего по Владимирской области.

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В половине из 25 региональных парламентов РБК сказали, что за корректность сведений, указанных в декларациях, отвечают сами депутаты. В 12 заксобраниях, в том числе в Северной Осетии и Дагестане, где по подсчетам издания больше всего депутатов с низкими доходами, на запросы РБК не ответили.

Cогласно опросу «Левада-центра», в достоверность деклараций о доходах чиновников верят лишь 3% россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недоверие респондентов связано с их недостаточной осведомленностью о системе проверки документов.