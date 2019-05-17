«Коммерсант»: начальник оперативного управления МВД уходит в отставку. Источники говорят о претензиях к его работе

На встрече с сотрудниками управления МВД глава оперативного управления Анатолий Якунин заявил, что уходит в отпуск, после которого не вернется. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Генерал подтвердил, что уходит в отставку.

«Мне уже больше 55 лет, и пришло время заняться новым делом», — сказал изданию Якунин. Он отказался от дальнейших комментариев, но уточнил, что собирается заняться возрождением боевого самбо на своей родине в Орловской области.

По данным «Коммерсанта», у руководства МВД были претензии к работе Якунина. Источники утверждают, что занимавшего должность начальника полиции Москвы критиковали за то, что он приглашал на руководящие посты полицейских из других регионов, препятствуя служебному росту местных сотрудников.

Собеседник газеты также рассказал, что после апрельской проверки работу подразделения Якунина признали неудовольтерительной, а его руководитель получил «неполное служебное соответствие». Ранее появлялись слухи о том, что Якунин может перейти на работу в прокуратуру, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин пока не подписал указ об освобождении Якунина от должности.

Анатолий Якунин возглавлял милицейские подразделения в Орловской области, был заместителем начальника местного МВД Владимира Колокольцева, который сейчас руководит министерством внутренних дел. С 2012 по 2016 год он был главой московской полиции, а затем стал руководителем оперативного управления МВД России.