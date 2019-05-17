На главу Совета тейпов Ингушетии составили протокол о распространении «фейк-ньюс»

На исполняющего обязанности руководителя Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева составили административный протокол о распространении фейковых новостей, рассказал он сам «МБХ-Медиа».

Он сообщил, что накануне днем его попросили прийти для беседы в Центр «Э». Затем его привезли в МВД, где на него составили протокол за распространение недостоверной общественно-важной информации (ч.9 ст. 13.15 КоАП) из-за публикации «Обращения к Депутатам Народного Собрания РИ по вопросу Пригородного района» 8 мая.

В обращении утверждается, что российские власти требуют от Ингушетии «в короткие сроки» завершить процесс передачи земель республики соседним регионам и подготовить основания для ее ликвидации. По словам полицейских, Совет тейпов не предоставил подтверждающие документы, поэтому эта информация недостоверна. «Документов у нас действительно нет, только по информации», — сообщил Даскиев.

Закон о запрете распространения фейковых новостей вступил в силу 29 марта. Нарушением считается публикация и распространение информации, которая несет «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры».

Осенью прошлого года было подписано соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией. После этого в столице Ингушетии Магасе прошли протесты, участники акций требовали пересмотра соглашения.

Весной в республике вновь состоялись протесты. 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг против поправок в закон о референдумах, предполагающих, что на всеобщее голосование больше не будут выноситься вопросы об изменениях границ Ингушетии. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК), в настоящее время его фигурантами являются более 20 человек.