В Верховной раде распалась коалиция. Теперь парламент нельзя распустить досрочно

Партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады Украины объявила о выходе из коалиции «Европейская Украина», тем самым заблокировав возможность досрочного роспуска парламента. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Коалиция, которая была создана в 2014 году, выполнила свои задачи. Она голосовала за все важные законопроекты конституционным большинством», — заявил депутат фракции Максим Бурбак. По его словам, к такому решению членов партии вынудили «новые обстоятельства», которые «требуют максимальной консолидации государственных сил в парламенте». Бурбак призвал Раду сформировать новую коалицию с «новой повесткой дня».

Согласно Конституции, теперь у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства, иначе президент Украины имеет право досрочно распустить парламент.

Накануне советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что после вступления на должность глава страны распустит Верховную раду из-за отсутствия в ней коалиции. При этом Зеленский готов помочь депутатам «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», отметил Разумков.

Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» была создана в ноябре 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомощи», «Радикальной партии» и «Батькивщины», последние три позже вышли из коалиции. В «Народный фронт» входило 80 депутатов.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Следующие выборы в Раду состоятся в октябре.