Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30 человек

Число арестованных участников акций против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге увеличилось до 30 человек, сообщает Интерфакс-Урал.

Накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и мировой судья участка №2 рассмотрели девять административных дел против задержанных участников протестов, рассказала агентству официальный представитель суда Ольга Тафф. «Семь материалов рассмотрел районный суд, два — мировой судья», — уточнила она.

Тафф сообщила, что девятого задержанного арестовали на пять суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП). Новых материалов в суд в настоящее время не поступало.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Накануне на акцию пришли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и бывший глава города Евгений Ройзман. Высокинский заявил, что строительство храма приостановлено до конца проведения опроса по поводу строительства. Протестующие потребовали от него отпустить задержанных защитников сквера, которых отправили под арест, в частности, за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

Опросить жителей предложил президент России Владимир Путин. «Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть», — сказал он.