К участнице московской акции «Извинись за Екб» у резиденции патриарха Кирилла пришли оперативники

К 23-летней активистке Ассоциации народного сопротивления (АНС) Лиле Осиповой пришли оперативники из-за акции в защиту сквера в Екатеринбурге. В данный момент они пытаются забрать ее в ОВД. Об этом она сама сообщила «Новой газете».

Лиля Осипова. Фото из личного архива.

«Ко мне сейчас пришли трое человек. Двое находятся у подъезда, — рассказала Осипова. — Звонят на мой номер телефона, звонят моим родителям на работу, звонят соседям. Они представились сотрудниками уголовного розыска и сказали, что пришли по поводу вчерашней акции. Хотят везти в ОВД Хамовники, чтобы я дала объяснения. Повестку предоставлять не хотят».

«Шашки бросать и вывешивать баннеры умеете, значит и в ОВД нечего бояться проехать», — говорят оперативники (по словам Осиповой). Дверь открывать она им без официальной повестки не собирается. Сейчас у дома Осиповой собираются другие активисты, чтобы ее поддержать.

Фото: группа АНС во «ВКонтакте»

Оперативники подозревают ее в участии в акции, прошедшей накануне, вечером 16 мая, у резиденции главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Активисты растянули на ограждении баннер с надписью «Извинись за ЕКБ» и зажгли дымовые шашки.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра Драмы. Акции сопровождаются столкновения с силовиками, массовыми задержаниями и арестами за мелкое хулиганство и нарушени правил проведения публичного мероприятия.

16 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма будет приостановлено до конца проведения опроса по поводу места его размещения. Спросить мнения местных жителей предложил президент России Владимир Путин.