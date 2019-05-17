«Не место для поцелуев?»: посольство России в Париже отказалось принимать петицию в защиту гомосексуалов в Чечне

Утром 17 мая два десятка ЛГБТ-активистов, откликнувшись на призыв правозащитной организации Amnesty International, пришли к российскому посольству в Париже, чтобы поцеловаться на глазах у дипломатических сотрудников РФ и тем самым напомнить, что «любовь – не преступление». Повод для акции: Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, причина: сообщение Российской ЛГБТ-сети о том, что в Чечне – новая волна репрессий против гомосексуалов.

Активисты напротив российского посольства на бульваре Ланн. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

После получасовой поцелуйной сессии, в которой, за исключением журналистов, приняли участие почти все собравшиеся, включая директора Amnesty International France Сесиль Кудриу, правозащитники пожелали передать в посольство петицию в защиту гомосексуалов Чечни. Но из посольства, как рассказала сотрудница Amnesty Нина Волш, поступил отказ.

«Они ведут себя глупо, — говорит Нина, подчеркивая, что теперь скандал будет громче. Пока такого скандала, какой случился сразу после первых публикаций спецкора «Новой» Елены Милашиной, не повторяется, что, конечно, объяснимо с точки зрения психологии привлечения массового внимания, но все-таки недопустимо, говорит Нина: потому что «проблема никуда не исчезла», — людей продолжают убивать только за то, что они любят, кого хотят.

Стоит отметить, что два года назад, в июне 2017-го, когда проблема была еще на пике внимания, посмотреть на протестную акцию в гущу ЛГБТ-активистов и правозащитников вышел первый секретарь посольства РФ в Париже Вадим Зенкин.

Очень вежливо поговорив с активистами, господин Зенкин принял у них коробку с 650 000 подписей, собранных по всему миру (из них 120 000 — во Франции) и пообещал передать в Москву. Правда в июне-2017 активисты не позволяли себе такой «вольности» как гомосексуальные поцелуи напротив дипломатического представительства Российской Федерации.

Сегодняшние 280 000 подписей (из них 23 000 — французских) вместе с петицией «Чечня: стоп гомофобскому насилию!», вероятно, будут отправлены в российское посольство по почте, говорят в Amnesty и обещают «продолжить борьбу».