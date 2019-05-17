В Киеве суд открыл дело о запрете выезда из Украины Порошенко, Парубия, Гройсмана и еще 177 чиновников

Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете на выезд из Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады страны Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом сообщается на сайте суда.

Помимо них, дело открыто в отношении более 50 народных депутатов блока «Солидарность» Порошенко, более 40 членов правительства Украины, председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного суда и членов Высшей квалификационной коллегии судей.

В суде отметили, что дело открыли по иску Национальной полиции Украины, Службы безопасности и администрации Государственной пограничной службы. Дело будут рассматривать в упрощенном порядке без уведомления участников дела.

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