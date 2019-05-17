Компания «Финвижн» Аветисяна выиграла суд у Baring Vostok за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал компанию Evison, входящую в структуру фонда Baring Vostok, исполнить колл-опцион по продаже 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» предпринимателя Артема Аветисяна, говорится на сайте суда.

РБК уточняет, что сейчас Evison принадлежит 51,6% акций «Восточного», у «Финвижн» Аветисяна и его партнеров по присоединенному к «Восточному» Юниаструм Банку Шерзода Юсупова и Юрия Данилова —40,2% акций банка. РБК уточняет, что после исполнения опциона доля «Финвижн» и его партнеров превысит 50%.

«Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать», — сообщили изданию в пресс-службе Baring Vostok. В фонде считают, что процесс и его результат нанесли «серьезный репутационной урон всей системе арбитражного правосудия в России» и заявили, что «суд не дал должной оценки всему массиву доказательств». В частности, к иску приобщили 17 томов, в которых говорится о проверке «Восточного» Центробанком.

Представитель «Финвижн» сказала РБК, что компанию решение суда устраивает. «Baring Vostok более одного года всеми силами уклонялся от исполнения своих обязательств по колл-опциону, заводя процесс в паутину лондонских и кипрских споров по юрисдикции», — заявила она. РБК отмечает, что сейчас Evision и «Финвижн» судятся также в Лондонском арбитраже в том числе по колл-опциону.

Напомним, Майкл Калви и еще пятеро сотрудников Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие утверждает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании IFTG в размере 2,5 млрд рублей. По мнению следствия, рыночная цена акций была завышена.

Фигуранты дела отрицают свою вину. Калви утверждает, что причиной возбуждения против него уголовного дела стал корпоративный конфликт внутри «Восточного» с акционерами банка Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.