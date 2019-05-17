В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Его тело будет кремировано, дату захоронения праха определят позднее.

Церемонию посетили около 400-500 человек. Среди них были главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, журналист Александр Любимов и первый замглавы администрации президента Алексей Громов.

Прощальный зал Троекуровского кладбища. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прощальный зал Троекуровского кладбища. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Гендиректор информагентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Напомним, журналист Сергей Доренко ушел из жизни вечером 9 мая в возрасте 59 лет. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле по центру Москвы, он умер не приходя в сознание.

Его дочери предполагали, что его могли отравить, из-за чего они настояли на повторной экспертизе, отменив назначенную на 12 мая церемонию прощания. Согласно итоговому заключению врачей, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.