В Мурманской области пообещали расследовать ситуацию с найденными на свалке надгробиями солдат Великой Отечественной войны

Правительство Мурманской области создало комиссию по расследованию ситуации с обнаруженными надгробными плитами бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.

В состав комиссии войдут поисковики, общественники, а также представители Общероссийского народного фронта. Свой доклад и предложения по исправлению ситуации она должна будет предоставить в течение пяти дней.

«Такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо. Виновные будут наказаны», — прокомментировал произошедшее временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, о найденных на свалке надгробиях бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, рассказала «Новая газета». Ранее надгробия были частью мемориального комплекса «Долина Славы». Власти решили провести его реконструкцию, и в ходе нее многие надгробия стали безымянными. Чиновники утверждали, что было изменено только положение надгробий, сами могилы не переносились.