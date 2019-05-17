«Росбалт»: при обысках у главы отдела ФСБ Черкалина нашли 12 миллиардов рублей

При обысках у главы второго отдела управления «К» Федеральной службы безопасности России Кирилла Черкалина силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Обыски проходили в рамках уголовного дела о получении Черкалиным взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

«Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — уточнил собеседник агентства. По его словам, сейчас в материалах дела фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе «Траст», попавший под санацию в марте прошлого года, и «Югра», у которого летом 2017 года отозвали лицензию.

Накануне Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов (почти 55 млн рублей). «Расследование идет полным ходом, в деле могут появиться и другие конкретные случаи получения взяток на крупные суммы», — считает источник «Росбалта».

Черкалина и его бывших подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали 25 апреля. По версии следствия, в 2011 году Фролов, Васильев и Черкалин заявили бизнесмену Сергею Гляделкину, что его могут привлечь к уголовной ответственности, и он согласился передать им свою долю в уставном капитале компании. Ущерб составил 490 миллионов рублей. Фролова и Васильева подозревают в мошенничестве (ст.159 УК).

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что Черкалин был доверенным лицом начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.