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В Башкирии обвиняемых в изнасиловании коллеги полицейских перевели под домашний арест

Общество

 

Верховный суд Башкирии перевел под домашний арест бывшего полицейского Эдуарда Матвеева, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, сообщает ТАСС. Ранее из СИЗО также перевели других фигурантов дела — экс-полицейских Салавата Галиева и Павла Яромчука

Они находились под арестом с ноября. По версии следствия, в ночь на 30 октября в отделе полиции по Уфимскому району они изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя отдела. Факт изнасилования подтверждали результаты биоэкспертизы.

Впоследствии всех их уволили из республиканского МВД — в том числе саму пострадавшую и ее знакомую, также принимавшую участие в застолье, за употребление алкоголя на рабочем месте. В СК уточнили, что материалы дела должны передать в суд в конце мая.

Теги:
домашний арест, полиция, башкирия, va
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