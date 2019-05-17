Суд в Москве оштрафовал членов «Открытой России» за участие в прямой линии с Ходорковским

Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей руководителя московского отделения общественной организации «Открытая Россия» Татьяну Усманову и члена совета Александра Соловьева, сообщается в telegram-канале организации.

Суд признал их виновными в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). В движении отметили, что это первое обвинительное постановление суда в Москве по данной статье.

Административные протоколы на Усманову и Соловьева составили в апреле из-за участия в прямой линии с Михаилом Ходорковским 27 февраля. Тогда полицейские пришли в московский офис движения «Открытая Россия» и переписали данные всех участников – в общей сложности, около 60 человек. При этом протоколы составили только на Усманову и Соловьева.

Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. Оно не было зарегистрировано, и его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. 30 марта из-за преследования активистов и возбуждения уголовных дел в движении приняли решение о его ликвидации.