Глава МИД Украины Павел Климкин объявил об уходе в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он заявил в видеообращении в фейсбуке. Он намерен направить его в Верховную Раду после инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.

«Я проинформировал об этом новоизбранного президента — у него должно быть право на собственную внешнеполитическую команду. Но я сказал ему, что готов помогать там, где потребуется, и там, где совпадут наши принципы и видение», — сказал Климкин.

После отставки он намерен стать депутатом: «Иду в Верховную Раду — с командой, с которой разделяю ценности и принципы». О ее членах он не стал упоминать.

Перед инаугурацией Зеленского о выходе из парламентской коалиции объявила фракция «Народного фронта». Теперь у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства, иначе президент Украины имеет право досрочно распустить парламент, как об этом ранее предупреждал советник новоизбранного президента.

Украинские СМИ 17 мая сообщили об скором уходе в отставку секретаря Совбеза страны Александра Турчинова. Заявление об отставке подала президенту Петру Порошенко его представитель в Раде Ирина Луценко. Уйти с поста представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске также решила и вице-спикер Рады Ирина Геращенко.