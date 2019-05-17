Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши

Беларусь решила приостановить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины и Польши, говорится в сообщении госконцерна «Белнефтехим».

Экспорт нефти на Украину прекратили из-за отсутствия свободных резервуаров для откачки загрязненной нефти, ранее попавшей в трубопровод. По графику возобновить поставки в сторону Украины планируется в ночь с 19 на 20 мая. Причины остановки поставок в Польшу не объясняются.

При этом Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси работает стабильно и перерабатывает нефть со стандартными показателями качества. В настоящее время на заводе ремонтируют оборудование, которое было повреждено из-за загрязнения нефти.

Специалисты «Белнефтехима» и его организаций сейчас работают в Москве совместно с российской стороной в первую очередь над техническими вопросами для возобновления работы «Дружбы». В частности, они разрабатывают график замены загрязненной нефти в трубопроводе.

В апреле Беларусь приостановила экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Прибалтики и Польшу после того, как «Белнефтехим» сообщил о превышении хлорорганических соединений. Вслед за ними принимать нефть отказались еще ряд стран. В начале мая Беларусь сообщила о поступлении чистой нефти из России, после этого транзит возобновила Украина.

По факту загрязнения нефти в «Дружбе» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о самовольном подключении к магистральным нефтепроводам и газопроводам либо приведении их в негодность по предварительному сговору (п.«а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК) и краже (ст. 158 УК). В настоящее время под арестом по этому делу находятся четыре человека, еще двоих, объявленных в розыск, суд арестовал заочно.