Экс-гендиректора госкомпании «КрасАвиа» приговорили к 4 годам колонии по делу о взятках

Советский райсуд Красноярска приговорил к 4 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора «КрасАвиа» Валерия Морданя по делу о взятке в особо крупном размере, сообщила Генпрокуратура.

Суд также оштрафовал его на 8 млн рублей и запретил ему еще 3 года после отбытия наказания занимать руководящие должности в госструктурах.

Суд признал, что с лета 2016 года по осень 2017 года он получил более 4 млн рублей взяток от представителей коммерческих организаций за содействие при выборе поставщика для нужд авиапредприятия (ч. 2, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК. Морданя задержали в декабре 2017 года, по данным СК, он взял себе откат в размере 10% от суммы контракта.

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«КрасАвиа» является государственным предприятием Красноярского края. Оно осуществляет магистральные и региональные перелеты по Сибири и Дальнему Востоку. Самолеты компании доставляют почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно необходимые товары и грузы в районы Крайнего Севера.