Росавиация рассказала об ошибках экипажа при посадке сгоревшего SSJ-100

Экипаж сгоревшего Sukhoi Superjet 100 не выпустил вручную закрылки при заходе на посадку, а его командир в это время несколько раз с максимальным усилием отклонял нос самолета вверх-вниз. Об этом говорится в отчете Росавиации, с которым ознакомилось РИА Новости.

Режим прямого управления полетом, который включился после удара молнии в нос самолета, не предусматривает автоматический выпуск закрылок, однако «ручной выпуск экипаж не производил», отмечается в отчете.

Самолет заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонн (его масса составляла 42,6 тонн), но без превышения скорости — около 290 км/ч (155-160 узлов). Противопожарные системы при этом сработали только за 4 секунды до остановки самолета, а системы пожаротушения заработали через 20 секунд после этого.

В выполнявший рейс Москва — Мурманск SuperJet-100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая попала молния. После этого самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов, также проверяются действия аварийных служб. Издание отмечало, что пилоты перед приземлением резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Специалисты считают, что именно это привело к катастрофе.