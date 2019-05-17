Полиция получила доступ к содержимому почты navalnyshop по делу о клевете на Усманова

Дознаватели Главного управления МВД по Москве в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК), возбужденного по заявлению бизнесмена Алишера Усманова, получили доступ к содержанию почты navalnyshop@bk.ru. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы уголовного дела.

Подлинность материалов подтвердил корреспондент агентства «Росбалт» Александр Шварев, который является свидетелем по делу. Выемку в Mail.ru Group силовики произвели в марте. Помимо navalnyshop@bk.ru, они получили доступ к двум почтовым ящикам Шварева.

В документе сказано, что дознаватели обнаружили в почте Шварева «сведения, имеющие значение для уголовного дела». РБК утверждает, что такими материалами они посчитали данные об обвинительном заключении по делу полковника Следственного комитета Михаила Максименко, которые говорят о его связи с делом депутата Андрея Скоча. О содержимом ящика navalnyshop@bk.ru в протоколе не говорится, так как его решили изучить позже.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала РБК, что этот почтовый ящик не имеет отношения к Навальному или магазину его штаба. Она сообщила, что о выемке писем ничего не знает. Представитель пресс-службы Mail.ru Group сказал изданию, что силовики могут получить переписку только по решению суда, а детали решений по конкретным делам в компании не раскрывают.

Иск о защите чести и достоинства Усманов подал к Навальному в 2017 году. Он оспаривал ряд утверждений из его фильма «Он вам не Димон». Люблинский суд Москвы постановил, что Фонд борьбы с коррупцией Навального должен удалить фильм. Позднее Мосгорсуд разрешил удалить только те фрагменты, которые оспаривал бизнесмен. Усманов добивался удаления информации о том, что передача земли через фонд «Соцгоспроект» была якобы взяткой премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В апреле этого года в «Росбалте» прошли обыски, они были связаны с иском Усманова о клевете. В ходе них изъяли три системных блока с информацией по делу криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). До этого, в декабре прошлого года, Басманный суд Москвы постановил удалить три статьи на сайте Russian Criminal, в которых утверждалось, что Усманов связан с делом криминального авторитета. Шварев также рассказывал об обысках в своих квартирах.