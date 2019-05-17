Замглавы Росрезерва отправили под домашний арест по делу о мошенничестве на 3 млрд рублей

Басманный районный суд Москвы 16 мая отправил под домашний арест до 20 июня заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина по делу о хищении при исполнении госконтракта на 3 млрд рублей, сообщила РИА Новости представитель суда.

Суд 17 мая также арестовал до 20 июня по делу о хищении директора НИИ проблем хранения Росрезерва (НИПХ) Сергея Уланина. Хищение, как отмечает ТАСС, произошло при исполнении контракта на поставку дизельного топлива. Сам Уланин обвинение отрицает.

Кирюхин стал замглавы Росрезерва в 2009 году, до этого он работал в «ЮКОСе», а в 2002 году возглавлял управление нефтепродуктов и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва. Уланин до 2013 года также руководил этим управлением, а после возглавил НИПХ.

Федеральное агентство по госрезервам (Росрезерв) обслуживает запасы материального резерва для обеспечения мобилизации и неотложных работ при ликвидации последствий ЧС, а также для оказания господдержки отраслям экономики. В ноябре 2016 года, после ареста экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, ведомство переподчинили напрямую правительству.