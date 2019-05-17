Курганская ФСБ отчиталась об обысках у сторонников салафизма

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски у сторонников салафизма в двух городах Курганской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила Интерфаксу.

Обыски проводились в Далматове и Шадринске. Как сообщают в ведомстве, в Далматове их провели после того, как в городе обнаружили «нелегальное молельное помещение».

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли газовый пистолет, который, по их мнению, пытались переделать в боевой, восемь патронов к нему и 16 патронов к гладкоствольному оружию. Кроме того, были изъяты более 80 религиозных материалов, 25 из которых входят в перечень экстремистских материалов, телефоны и четыре диска с проповедями.

Как сообщает Znak.com, в домах сторонников салафизма в Шадринске были изъяты более 70 религиозных материалов, 12 из них признаны экстремистскими. Кроме того у сторонников изъяли телефоны, съемные носители информации, а также тетради и диски с проповедями.

Кроме того, на шестерых верующих составили протоколы о незаконной миссионерской деятельности в мечетях Шадринского и Шатровского районов (ч. 3, 4 ст. 5.26 КоАП). Вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК) еще не решен. По данным ведомства задержанные являются иностранными гражданами и подлежат депортации.

Напомним, что в апреле сотрудники ФСБ изъяли салафистскую литературу у имама Рустема Абилева, который служил в мечети религиозной организации «Хаят» в Севастополе. В сообщении для СМИ его обозначили как «лидера группы радикальных исламистов». Организация «Хаят» была официально зарегистрирована в России в 2015 году.