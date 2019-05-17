В Петербурге задержали участников акции в честь дня борьбы с гомофобией

Полицейские задержали на площади Ленина в Санкт-Петербурге участников акции в честь Международного дня борьбы с гомофобией, сообщили «Бумага» и фотограф Давид Френкель.

Как пишет Френкель, задержали не менее семерых человек. Один из них, как отмечает «Бумага», не участвовал в акции и был простым прохожим. Они вышли с плакатами «Женщины любят женщин» и «Великие женщины тоже любили друг друга».

Хотя площадь Ленина относится к гайд-паркам, где согласование не требуется, задержания объяснили тем, что акция не была согласована. Одного из них также задержали за курение в неположенном месте, уточнил Френкель. Во время митинга в гайд-парке проходило выступление хора бабушек.