Обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву продлили арест. Врачи назначили ему палатный режим

Лефортовский суд Москвы продлил до 20 июля арест 75-летнему ученому Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене (ст. 275 УК). Об этом сообщает Интерфакс.

Таким образом, к тому времени ученый будет находиться в изоляторе уже год. Заседание суда проходило в закрытом режима из-за секретности материалов дела.

17 мая Кудрявцева вернули в СИЗО из больницы, куда накануне его переводили для медицинского обследования. У ученого не обнаружили заболеваний, которые бы препятствовали его содержанию под стражей.

Минюст просил ФСИН перевести Кудрявцева в гражданскую больницу по требованию ЕСПЧ. Однако его адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов, утверждает, что решение Европейского суда не исполнено. Он также сообщил, врачи назначили мужчине медикаментозное лечение в палатном режиме.

По версии следствия, в 2013 году Кудрявцев передал по электронной почте секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия, бельгийскому Фон Кармановскому научному институту. Ученый не признает своей вины и настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации.

Защитники Кудрявцева неоднократно заявляли о необходимости изменения ему меры пресечения по состоянию здоровья, этого же требовал ЕСПЧ.