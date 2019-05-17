«Рособоронэкспорт» хочет закупить сухпайки для Венесуэлы на 14 млн рублей

«Рособоронэкспорт» разместил на сайте госзакупок конкурс на поставку сухих пайков в Венесуэлу. На это обратил внимание РБК.

Общая стоимость контракта составляет 14,3 млн рублей с начальной ценой каждого пайка — 873 рубля. Всего планируется поставить 16,5 тысяч пайков в портовый город Пуэрто-Кабельо вблизи столицы.

Согласно документу, паек должен состоять из галет или хлебцев, консервов, паштета, колбасного фарша, овощной икры, джема, шоколада, кофе, чая и специй.

Аукцион проходит до 27 мая и рассчитан на участие только малого и среднего бизнеса. Итоги конкурса подведут 11 июня. Его победитель должен будет поставить продукты в Венесуэлу в течение полугода.

В апреле руководство Венесуэлы договорилось с Россией и Китаем о ежемесячных поставках медикаментов до конца года. Каракас рассчитывает получать в среднем по 99 контейнеров с лекарствами.

Венесуэла в пятый раз возглавила список самых «несчастных» экономик мира за прошлый год. Аналитики Bloomberg спрогнозировали на 2019 год повышение уровня инфляции в стране на восемь миллионов процентов.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом в конце января. Россия и Китай выступили в поддержку действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки.