Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за задержанного судна с активистами «Гринпис»

Россия и Нидерланды заявили об урегулировании конфликта из-за задержанного в 2013 году судна «Arctic Sunrise» с активистами «Гринпис» в Баренцевом море. Об этом говорится на сайтах российского и нидерландского Министерств иностранных дел

Согласно сообщениям ведомств, страны пришли к «полному и окончательному» урегулированию спора. Отмечается, что содержание соглашения конфиденциально, но оно не наносит ущерба правовым позициям стран.

The Moscow Times со ссылкой на «Гринпис» пишет, что Россия должна выплатить организации 2,7 млн евро в рамках урегулирования конфликта. При этом в июле 2017 года гаагский Арбитражный суд обязал российские власти выплатить Нидерландам компенсацию в размере не менее 5,4 млн рублей за задержание судна «Arctic Sunrise».

Осенью 2013 года экипаж нидерландского судна «Arctic Sunrise» пытался подняться на платформу «Приразломная» в Баренцевом море для проведения акции против добычи нефти в Арктике. Россия арестовала 30 активистов «Гринпис», они провели два месяца в СИЗО по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), но затем были амнистированы. Гаагский суд в 2015 году постановил, что Россия нарушила Конвенцию ООН о морском праве.

Платформа «Приразломная» принадлежит компании «Газпром» и предназначена для добычи нефти на шлейфе Баренцева и Печорского морей в Ямало-Ненецком автономном округе.