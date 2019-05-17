Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву. Об этом Пономарев написал в своем фейсбуке.

«Я буду использовать новый статус для получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета — все это для роста благосостояния украинцев», — заявил Пономарев.

По его словам, Порошенко принял это решение «в последний рабочий день своей каденции» в интересах государства. «Процветание Украины — это ключ к изменениям в России», — отметил он.

Пономарев был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия» V и VI созыва, но его лишили мандата из-за систематического прогула заседаний. В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате 22 млн рублей инновационного центра «Сколково». Пономарев с 2014 года находился в США, поэтому его арестовали заочно и объявили в международный розыск.

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против присоединения Крыма к России в 2014 году.