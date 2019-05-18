СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах депутатов

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации 20 мая подпишет указ о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов 14 июля, утверждают источники «Обозревателя» и «Страны.ua». Представители Зеленского официально не подтверждали информацию.

В опубликованном СМИ проекте указа основанием для роспуска называется отсутствие коалиционного большинства — после выхода «Батькивщины» и Самопомощи» в феврале 2016 года две оставшиеся партии («Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») не набирали больше половины от общего числа.

«Если в течение одного месяца в Верховной раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной рады Украины», — говорится в проекте указа.

Накануне спикер Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции в связи с выходом из ее состава фракции «Народного фронта». Согласно Конституции, если депутаты за 30 дней, до 17 июня, не сформируют новое большинство, у президента будет право распустить парламент.

Поскольку в команде Зеленского считают, что коалиция распалась еще в 2016 году, это даст новому президенту возможность не ждать до конца срока. «Как можно выйти из того, чего нет?» — комментировали решение «Народного фронта» в штабе Зеленского. При этом Конституция запрещает президенту распускать Раду менее чем за полгода до прекращения ее полномочий (до 27 ноября или 14 декабря — точная дата, как отмечает «Громадское», пока не определена).