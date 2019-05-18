«Ъ»: сотрудников Росрезерва обвинили в перекачке дизеля под видом продления его срока годности

Следственный комитет обвинил замглавы Росрезерва Александра Кирюхина и двух его подчиненных в хищении при исполнении госконтракта на разработку технологии продления срока годности дизельного топлива. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ведомство объявило конкурс на 3 млрд рублей в 2014 году, и его выиграла малоизвестная организация, которая, как отмечает издание, заявила, что уже обладает этой технологией. В 2014-2016 годах она возила по хранилищам Росрезерва свою установку, которая, по версии следствия, просто перегоняла топливо из одного резервуара в другой.

При этом у подчиненных Кирюхина, главы НИИ проблем хранения (НИИПХ) Росрезерва Сергея Уланина и начальника управления нефтепродуктов НИИ Вадима Гаврилова, претензий к качеству топлива не было. Топливо уже несколько лет поставлялось в Минобороны, поставки предполагались до 2021 года.

Кирюхина задержали и отправили под домашний арест 16 мая, на следующий день суд также арестовал двух его подчиненных. Дело возбудили в центральном аппарате СК в 2018 году, у сотрудников Росрезерва ранее был статус свидетелей. Свою вину они отрицают. Адвокат Кирюхина в разговоре с «Ъ» отметил, что следствие на данном этапе не установило ни сумму, которую он якобы получил, ни то, как она ему была передана.