Bloomberg: Венесуэла в мае в обход санкций продала золота на 570 млн долларов

Центробанк Венесуэлы за последние две недели в обход американских санкций продал около 15 т золота на 570 млн долларов, сообщило Bloomberg. Золотовалютные резервы страны сократились до 8 млрд долларов — минимума за последние 29 лет.

Около 9,7 т золота власти продали неназванным покупателям 10 мая, а впоследствии 13 мая — еще 4 т. Вырученные средства, как утверждает агентство, частично пойдут на финансирование импорта через внешнеторговое ведомство.

Всего с начала апреля Венесуэла продала 23 т золота. Главными покупателями были компании из Турции и ОАЭ, несмотря на то, что в середине апреля США ввели ограничения на операции с венесуэльским Центробанком. Запасы венесуэльского золота на 1,2 млрд долларов также хранятся в Банке Англии, однако тот отказывается возвращать их правительству Мадуро.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом в конце января. Россия и Китай выступили в поддержку действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки.