Суд взыскал 17 млн рублей с бывших военных за аварию подлодки на учениях

Ленинградский окружной военный суд взыскал 17 млн рублей за аварию подводной лодки «Краснодар» с ее бывшего командира Дениса Сопина и экс-командира дивизиона подводных лодок Игоря Мартемьянова. Об этом говорится в решении Верховного суда, на которое обратил внимание «Коммерсант».

«Краснодар» в апреле 2016 года в Прибалтике столкнулся с гражданским иностранным судном, которое зашло на территорию, где российский флот проводил учения. СМИ тогда писали, что «Краснодар» якобы столкнулся с польской субмариной, однако в Минобороны Польши это опровергали.

«Краснодар» пришел из плавания с сильными повреждениями выдвижных конструкций на рубке (перископа, радара, антенны и т.д.). Всего ущерб «Краснодару» оценили в 33,093 млн рублей. С капитана II ранга Сопина взыскали 5 млн рублей, а с капитана I ранга Мартемьянова — 12 млн рублей. Часть суммы, 16 млн рублей, суд постановил покрыть за счет средств из федерального бюджета.

Мартемьянов, у которого не оказалось всей суммы, в феврале обжаловал решение в коллегии по делам военнослужащих Верховного суда. Он просил учесть, что является инвалидом третьей группы в связи с заболеваниями, полученными в период военной службы, и находится на пенсии, однако суд отказался снизить исковые требования.