Восьмерым участникам акции против строительства храма в Екатеринбурге сократили срок ареста

Свердловский областной суд сократил срок административного ареста восьмерым участникам акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщила «Апология протеста», юристы которой представляли их интересы в суде.

Всего суд рассматривал апелляции на арест девятерых участников протеста, одному из них решение оставили в силе. Для остальных, как отметили правозащитники, удалось сократить срок ареста в общей сложности на 19 суток.

Активисту Айдару Исламову сократили арест на пять суток, еще трем — Леониду Яковлеву, Петру Торлопову и Артему Козлову — на трое суток. Еще двое активистов, Азат Рахматулин и Сергей Тимофеев, должны 18 мая после пересчета выйти из спецприемника.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге проходили каждый вечер, начиная с 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ. Строительство временно приостановили на время проведения соцопроса, который предложил президент Владимир Путин.

Всего за 4 дня протестов задержали более 90 человек, в том числе еще пятерых в ночь на 18 мая. Некоторые из них рассказывали о насилии со стороны полицейских. На около ста человек составили протоколы, из них арестовали около 30 человек.