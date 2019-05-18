Власти предложат альтернативные площадки под строительство храма в Екатеринбурге

Правительство Свердловской области в понедельник, 20 мая, представит перечень из «не менее, чем четырех потенциальных площадок» для строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в обращении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, распространенном департаментом информационной политики.

«Вопрос не стоит так: храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу должны решить все вы, жители Екатеринбурга», — заявил Евгений Куйвашев. Горожане, согласно заявлению губернатора, также могут предложить свои варианты площадок для строительства храма.

Сегодня в Екатеринбурге также прошла встреча инициативной группы протестующих с мэром города Александром Высокинским. Было принято решение поставить перед городской думой вопрос о проведении референдума о судьбе сквера у Театра драмы.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге проходили каждый вечер, начиная с 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

16 мая Высокинский временно приостановил строительство на время проведения соцопроса, который предложил президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ. Ранее власти Свердловской области заявляли, что у них нет никаких оснований для приостановки строительства. «Мы живем в правовом государстве. Возможно, законы несовершенны, но строительство храма является законным», — заявлял вице-губернатор Сергей Бидонько.

Всего за 4 дня протестов задержали более 90 человек, в том числе еще пятерых в ночь на 18 мая. Некоторые из них рассказывали о насилии со стороны полицейских. На около ста человек составили протоколы, из них арестовали около 30 человек. 18 мая областной суд сократил сроки ареста восьмерым из них.