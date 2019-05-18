Вице-канцлер Австрии объявил об отставке после публикации видео о его тайном сговоре с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку c поста в правительстве и в руководстве ультраправой «Австрийской партии свободы» после публикации видеозаписи, на которых показан его предполагаемый сговор с гражданкой России. Трансляцию его выступления вело Ruptly.

Штрахе подтвердил участие в этой, по его словам, «пьяной истории». Хотя ему «стыдно» за свои слова на том видео, он заявил, что не совершал ничего противозаконного — после этого ни он сам, ни члены его партии с россиянкой не встречались. Он также извинился перед своей женой, поскольку во время встречи «вел себя как мачо, пытаясь впечатлить хозяйку дома» (цитата по Die Welt).

Фрагменты записи накануне опубликовали Spiegel и Sueddeutsche Zeitung. Беседа, по их данным, состоялась перед парламентскими выборами в Австрии 2017 года на вилле на Ибице. Женщина, которую СМИ назвали предпринимательницей Аленой Макаровой, племянницей некого российского олигарха, предложила Штрахе деньги и поддержку на выборах в обмен на помощь в бизнесе.

На видео она говорила, что хочет инвестировать в Австрию около 250 млн евро — и просила помощи с лицензией на казино, продажей старого отеля и контрактами на строительство автомагистрали, а также обсуждала покупку австрийской газеты Kronen Zeitung. Австрийская прокуратура намерена провести проверку, для чего она запросила у Spiegel полную версию записи.