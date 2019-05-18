Судья из Грозного потребовал у Mail.ru 10 млн рублей за ошибочное сообщение о списании долгов жителей Чечни

Судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин подал иск к Mail.ru и еще ряду изданий за новости о том, что именно он якобы принял решение о списании 9 млрд рублей долгов за газ с жителей Чечни. Об этом сообщило агентство «Москва».

Он потребовал обязать Mail.ru дать на главной странице сайта опровержение темным шрифтом и выплатить ему 10 млн рублей компенсации. В суде не уточнили, о какой именно публикации идет речь, издание упоминало Дауркина в материале от 21 января.

По данным «Москвы», судья также подал иск к изданиям «Свободная пресса», «Капитал страны», «Энерговектор» и «Новый взгляд». В пресс-службах судов агентству сообщили, что сумма всех требований Дауркина составила 25 млн рублей, а иски к двум последним изданиям еще не были приняты к производству. На сайте Мосгорсуда также имеется карточка иска Дауркина к онлайн-журналу «Oil.Эксперт».

Напомним, Заводской суд Чечни по требованию прокуратуры обязал чеченское подразделение «Газпрома» списать долги за газ в конце января. Согласно карточке на сайте суда, решение принимал Ахмед Имаев. В апреле Верховный суд Чечни отменил решение.