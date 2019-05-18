Суд в Армении освободил из-под стражи бывшего президента Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд освободил Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Они выплатили залог в размере 1 млн драмов (2 тысячи долларов) и пообещали, что Кочарян в дальнейшем не станет избегать следствия и судебных заседаний.

С 13 мая суд начал рассматривать вопрос об избрании экс-президенту меры пресечения до судебного процесса. Его адвокат Арам Орбелян сказал, что защита надеялась на прекращение дела.

Заседание проходит в открытом режиме. У здания суда проходят акции, передает корреспондент агентства. Противники Кочаряна перекрыли прилегающую к нему дорогу, выступая против освобождения бывшего главы Армении, там же собрались и его сторонники.

Напомним, бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя страны после разгона протестных акций в марте 2008 года. Тогда по итогам выборов Кочарян должен был передать президентские полномочия Сержу Саргсяну, но сторонники проигравшего кандидата Левона Тер-Петросяна вышли на улицы с требованием пересчета голосов.

Власти Армении стали разгонять участников многотысячной акции, силовики применили огнестрельное оружие. В результате погибло 10 человек, еще 250 — получили ранения. В рамках этого дела обвинения предъяили также нескольким высокопоставленным чиновникам.

Адвокаты подали иск о прекращении уголовного преследования Кочаряна из-за его неприкосновенности, однако в апреле его суд отклонил его. Бывший президент Армении считает уголовное преследование политическим.

Читайте также Армения выбрала революцию. Команда Никола Пашиняна выиграла парламентские выборы

Дополняется