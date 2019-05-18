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Сборная России по хоккею обыграла Латвию на чемпионате мира

Спорт

 

Сборная России по хоккею обыграла Латвию со счетом 3:1 на чемпионате мира в Словакии и вышла в плей-офф.

В первом периоде российские хоккеисты пропустили гол от Латвии, однако во втором Дмитрий Орлов сравнял счет, а Никита Гусев увеличил разницу в нем. Никита Кучеров забросил в ворота соперников третью шайбу.

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