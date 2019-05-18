Минпросвещения введет новые правила антитеррористической безопасности в школах

Министерство просвещения разработало проект постановления правительства по антитеррористической безопасности школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В новом документе учтут пункты прошлого постановления и установят новые категории опасности образовательных учреждений. Сейчас проект проходит процедуры согласования, отмечает агентство.

Подготовку изменений ведомство начало по указанию премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать требования безопасности в школах после того, как 13 мая 17-летний юноша в казанской гимназии пришел в класс с оружием.

«Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что Минпросвещения отменило действие «Методических рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования и науки» после претензий к документу Генпрокуратуры. Ранее собеседники издания рассказали, что рекомендации заведомо занижали категории опасности объектов, определенные постановлением правительства.

13 мая в казанскую гимназию № 7 пришел 17-летний подросток с кухонным ножом и пневматическим оружием. Он сел за учительский стол в кабинете русского языка и некоторое время запрещал одноклассникам покинуть помещение. Пострадавших в результате не было. Позже суд отправил его под домашний арест до 13 июля.