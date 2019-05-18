В Екатеринбурге защитники храма устроили молебен. В сквер также вышли протестующие

В Екатеринбурге возле сквера у Театра Драмы прошел молебен защитников храма. Туда также пришли протестующие из-за его строительства, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Сторонники строительства собора Cвятой Екатерины собрались на Октябрьской площади, рядом со сквером. Они помолились и стали петь псалмы.

«Мы пришли просто попеть. Хотим сделать акцию примирения с протестующими», — объяснил Павел. В руках он держит табличку с надписью «#Язахрам». Верующие говорят, что им действительно нужен храм, поскольку они уже дважды смирялись с переносом места его строительства.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

По подсчетам корреспондента «Новой», в сквере было около 200 человек: примерно поровну сторонников и противников строительства храма. Атмосфера была мирная, обе стороны выслушивали друг друга.

По скверу ходит «динозавр» Денис, объясняющий, что он выступает за справедливость. «Пусть будет честный опрос, и победит сильнейший», — подчеркивает он.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Сторонники храма заявляют, что верующим на воскресных молитвах не хватает мест в действующих церквях. Они также утверждают, что собор Святой Екатерины станет «туристической изюминкой» Екатеринбурга, а если перенести строительство храма в другое место, то начнутся новые протесты.

Защитники сквера уверены, что на службы в городские церкви ходит очень мало людей. Они подчеркивают, что готовы согласиться на строительство храма через дорогу от сквера — на месте здания-долгостроя. Здание принадлежит спонсорам строительства собора Святой Екатерины — Уральской горно-металлургической компании, однако компания уже планирует возвести на месте долгостроя бизнес-центр с элитными апартаментами.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ. Екатеринбургская епархия несколько раз заявляла о намерении провести молебен.

Президент Владимир Путин предложил провести среди горожан соцопрос. 16 мая мэр города Александр Высокинский приостановил строительство собора на время проведения соцопроса.

Всего за время протестов задержали около ста человек. Некоторые из них рассказывали о насилии со стороны полицейских. На многих составили протоколы, из них арестовали около 30 человек. Правительство Свердловской области пообещало 20 мая представить перечень альтернативных площадок под строительство храма.