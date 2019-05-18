Экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам колонии за шпионаж в пользу Китая

Суд штата Виргиния приговорил бывшего офицера Центрального разведывательного управления США 62-летнего Кевина Мэллори к 20 годам лишения свободы и пяти годам пребывания под надзором после освобождения за продажу секретных документов Китаю. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

«Это тревожная тенденция, когда с бывшими сотрудниками разведки США выходят на контакт представители Китая, и те предают свою страну», — сказал помощник министра юстиции США Джон Демерс.

По версии следствия, Мэллори в 2017 году во время поездок в Шанхай продал китайской разведке за 25 тысяч долларов три «оборонных документа». Два из них были секретными, а третий — «совершенно секретный». По данным ФБР, всего Мэллори мог продать китайской стороне до 8 таких документов.

Мужчина признал свою вину. Он сообщил, что сделал это, чтобы получить от китайских партнеров информацию, представляющую интерес для США. Адвокаты Мэллори намерены обжаловать приговор.

Мэллори свободно владеет китайским языком. Он был спецагентом службы безопасности государственного департамента, а затем перешел в разведку ЦРУ.

В мае бывший офицер ЦРУ Джерри Чун Шинг Ли признался в передаче Пекину секретной информации, которая может дискредитировать сеть информаторов ЦРУ в 2010-2012 годах. Ему грозит пожизненное заключение. В шпионаже в пользу Китая также признались бывшие сотрудники американской разведки Рон Хансен и Кэндис Клэйборн, которые продавали секретные документы.