В Новосибирске отрицающие ВИЧ активисты попытались сорвать тестирование в мобильной лаборатории

В Новосибирске несколько женщин помешали работе мобильной лаборатории, тестирующей горожан на ВИЧ. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

По словам сотрудницы Центра СПИД Елены Пудовой, 18 мая организация устроила бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, приуроченное ко Дню памяти умерших от СПИДа. Шестеро женщин представились членами Народного совета Новосибирска. Они подошли к тест-автомобилю и попытались сорвать его работу, отмечает Пудова.

Они отговаривали пришедших на проверку сдавать анализы, поскольку это якобы незаконно, а кровь у них берут, чтобы впоследствии «разобрать на органы». Очевидец Александр добавил, что женщины оскорбляли персонал и стоящих в очереди к тест-автомобилю людей, а также пытались убедить их в том, что ВИЧ не существует.

Одна из женщин попыталась войти в мобильную лабораторию, когда там была девушка, пришедшая узнать свой ВИЧ-статус. Сотрудники городской мэрии вызвали полицию. Александр начал снимать женщин на видео, после этого они ушли.

Издание отмечает, что Народный совет Новосибирска — это неформальное объединение людей, которое считает, что СССР до сих пор существует. В группе движения во «ВКонтакте» предположили, что тест-автомобиль собирал биоматериалы горожан.

В конце апреля Министерство здравоохранения внесло на рассмотрение правительства законопроект о запрете ВИЧ-отрицания. Ведомство предложило отнести к недостоверной информацию об отрицании существования ВИЧ и СПИДа, а также методов профилактики, диагностики и лечения этих заболеваний. Минздрав заявил, что проблема отрицания ВИЧ в России приобрела широкие масштабы и стала общественно-опасной.