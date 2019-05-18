Е1: В Екатеринбурге возбудили уголовные дела из-за нападений во время акции у Театра Драмы

В Екатеринбурге возбудили уголовные дела о нападении на полицейских и протестующих во время акции против строительства храма 13 мая. Об этом сообщил директор издания Е1.ru Ринат Низамов.

Низамов сказал, что его вызывали в полицию, поскольку журналисты его издания 13 мая во время прямых трансляций засняли, как один из участников акции, предположительно боец академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) брызнул газовым баллончиком в людей.

Сотрудники полиции не успели его задержать, потому что тот сильно их оттолкнул, и «его отбила толпа спортсменов». По данным издания, полицейский на видео — начальник отдела охраны общественного порядка МВД Екатеринбурга Александр Кашигин, который уже дал показания следователям. Директор Е1 отмечает, что полиция начала разыскивать неизвестного.

13 мая в Екатеринбурге начались выступления против строительства собора на месте городского сквера. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Вечером туда приехали бойцы академии единоборств РМК и начали грубо вытеснять протестующих. Один из спортсменов распылил в участников протеста газовый баллончик. «Урал. МБХ медиа» писали со ссылкой на правозащитника Вячеслава Башкова, что бойца задержали. Однако в беседе с «ОВД-Инфо» Башков уточнил, что в отделе полиции №9, который отвечал за происшествия на территории сквера, отрицали наличие задержанных.

Мэр города Александр Высокинский 16 мая приостановил строительство собора на время проведения соцопроса, который ранее предложил устроить президент России Владимир Путин.