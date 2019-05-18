Власти Австрии хотят провести досрочные выборы после отставки вице-канцлера

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту Александру Ван дер Беллену провести досрочные выборы в парламент после отставки вице-канцлер Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщают Reuters и местное агентство APA.

Курц отметил, что выборы должны состояться как можно скорее, однако не уточнил предполагаемую дату. Он также объявил о прекращении сотрудничества с «Австрийской партией свободы» (АПС) в рамках коалиционного соглашения, потому что не увидел ее стремления к изменениям.

Ван дер Беллен также заявил, что после скандала со Штрахе необходимы досрочные парламентские выборы, чтобы восстановить доверие народа к правительству. Президент и канцлер должны продолжить обсуждение 19 мая. По данным австрийского агентства APA, новое голосование может пройти в июле или сентябре.

Президент Австрии также призвал подробно расследовать сказанное членами АПС на скандальной видеозаписи, опубликованной немецкими СМИ, поскольку «это неслыханное неуважение к согражданам».

18 мая вице-канцлер Австрии Штрахе объявил о своей отставке c поста в правительстве и в руководстве ультраправой АПС после публикации видеозаписи, на которых показан его предполагаемый сговор с иностранной гражданкой. При этом он утверждал, что не совершал ничего противозаконного.

Немецкие СМИ называли эту женщину предпринимательницей Аленой Макаровой, племянницей некоего российского олигарха. По их данным, она предложила Штрахе деньги и поддержку на выборах в обмен на помощь в бизнесе. Однако Штрахе заявил, что это была гражданка Латвии, которая говорила о своих планах переехать в Вену вместе с дочерью и инвестировать деньги в австрийский бизнес. Он утверждал, что встречался с ней только однажды и не получал никакой помощи.

По его мнению, вся эта история — попытка дезинформации со стороны его политических конкурентов, а публикация полной записи могла бы прояснить подробности той беседы.