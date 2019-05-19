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Певец из Нидерландов выиграл «Евровидение-2019», Лазарев занял третье место

Общество

 

Нидерландский певец Дункан Лоуренс выиграл конкурс «Евровидение-2019», который проходил в Тель-Авиве. 

Он исполнил песню «Arcade», набрав 492 балла. На втором месте — певец из Италии Алессандро Махмуд с песней «Soldi» (465 баллов). Сергей Лазарев, представлявший на конкурсе Россию, занял третье место. Он исполнил песню «Scream» и получил 369 баллов. 

От голосования в финале конкурса отстранили жюри из Беларуси, сообщало издание Eurovoix со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU). Это было связано с тем, что члены жюри рассказали изданию TUT.BY, за кого проголосовали в первом полуфинале. 

Лазарев участвовал в «Евровидении» в 2016 году с песней ««You are the only one» и также занял третье место. Тогда конкурс проходил в Стокгольме. 

Теги:
нидерланды, евровидение, em
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