Певец из Нидерландов выиграл «Евровидение-2019», Лазарев занял третье место

Нидерландский певец Дункан Лоуренс выиграл конкурс «Евровидение-2019», который проходил в Тель-Авиве.

Он исполнил песню «Arcade», набрав 492 балла. На втором месте — певец из Италии Алессандро Махмуд с песней «Soldi» (465 баллов). Сергей Лазарев, представлявший на конкурсе Россию, занял третье место. Он исполнил песню «Scream» и получил 369 баллов.

От голосования в финале конкурса отстранили жюри из Беларуси, сообщало издание Eurovoix со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU). Это было связано с тем, что члены жюри рассказали изданию TUT.BY, за кого проголосовали в первом полуфинале.

Лазарев участвовал в «Евровидении» в 2016 году с песней ««You are the only one» и также занял третье место. Тогда конкурс проходил в Стокгольме.