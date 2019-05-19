Вылетевший из Ульяновска в Москву SSJ-100 прервал взлет из-за проблем с гидросистемой

Самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за проблем с гидросистемой. Об этом Интерфаксу сообщил старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

По ее словам, датчик неполадки сработал в 00:21 по местному времени (23:21 мск). Из-за этого командир воздушного судна решил вернуться.

Как рассказал источник РИА Новости, пассажиры впоследствии отказались лететь на SSJ-100. Иванова сказала агентству, что они вылетели в 6.33 (5.33 мск) резервным бортом, в авиакомпании уточняли, что пассажиров решили пересадить на Airbus A320.

В выполнявший 5 мая рейс Москва — Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» попала молния. После этого самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов. Об этой версии также сообщал РБК.

За неделю после катастрофы «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet, писал «Коммерсант».