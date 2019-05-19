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Вылетевший из Ульяновска в Москву SSJ-100 прервал взлет из-за проблем с гидросистемой

Общество

 

Самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за проблем с гидросистемой. Об этом Интерфаксу сообщил старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

По ее словам, датчик неполадки сработал в 00:21 по местному времени (23:21 мск). Из-за этого командир воздушного судна решил вернуться. 

Как рассказал источник РИА Новости, пассажиры впоследствии отказались лететь на SSJ-100. Иванова сказала агентству, что они вылетели в 6.33 (5.33 мск) резервным бортом, в авиакомпании уточняли, что пассажиров решили пересадить на Airbus A320. 

В выполнявший 5 мая рейс Москва — Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» попала молния. После этого самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. 

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов. Об этой версии также сообщал РБК. 

За неделю после катастрофы «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet, писал «Коммерсант». 

Теги:
самолеты, ульяновск, москва, аэрофлот, superjet, em
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