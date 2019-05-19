Роспотребнадзор: около 320 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией умерли в России с начала регистрации заболевания

В России более 318 тысяч людей с ВИЧ умерли с 1987 года, когда был зарегистрирован первый случай в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В 2018 году в России умерли 36868 людей с ВИЧ, главной причиной смертности является туберкулез.

«ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30-44 года», — уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора на конец 2018 года, в России зарегистрирован более 1 млн людей с ВИЧ-инфекцией, из них за прошлый год выявлено 87,7 тысяч новых случаев заболевания. Минздрав утверждает, что общее число зарегистрированных людей с ВИЧ в прошлом году составило более 896 тысяч. Замминистра здравоохранения Сергей Краевой уточнил, что Минздрав и Роспротребнадзор приводят разные цифры из-за машинного подсчета данных министерством.

Наиболее распространена ВИЧ-инфекция, по информации Роспотребнадзора, в 23 субъектах России, в том числе в Московской и Ленинградской областях, Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.