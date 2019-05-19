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SpaceX подала иск к правительству США из-за госконтрактов

Общество

 

Компания SpaceX Илона Маска подала иск к правительству США из-за госконтрактов, сообщает The Washington Post. 

Детали поданного иска не раскрываются. В исковом заявлении сказано, что его текст не должен разглашаться, поскольку он содержит «конфиденциальную и служебную информацию, которая не должна быть публичной». Вопрос о том, будут ли раскрываться детали иска, решит суд. 

Издание отмечает, что в настоящее время военно-воздушные силы США готовятся заключить крупные миллиардные контракты на запуск с двумя компаниями.

SpaceX в этом году подавала иск из-за контракта на 150 млн долларов, который NASA заключило с компанией ULA на разработку оборудования для миссии, которая будет работать на Юпитере. Через два месяца компания отозвала иск без объяснения причин. 

В прошлом году SpaceX проиграла двухмиллиардный контракт на производство ракет для запуска спутников. Его поделили компании United Launch Alliance, Northrop Grumman и Blue Origin. 

Теги:
илон маск, иск, spacex, em
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