SpaceX подала иск к правительству США из-за госконтрактов

Компания SpaceX Илона Маска подала иск к правительству США из-за госконтрактов, сообщает The Washington Post.

Детали поданного иска не раскрываются. В исковом заявлении сказано, что его текст не должен разглашаться, поскольку он содержит «конфиденциальную и служебную информацию, которая не должна быть публичной». Вопрос о том, будут ли раскрываться детали иска, решит суд.

Издание отмечает, что в настоящее время военно-воздушные силы США готовятся заключить крупные миллиардные контракты на запуск с двумя компаниями.

SpaceX в этом году подавала иск из-за контракта на 150 млн долларов, который NASA заключило с компанией ULA на разработку оборудования для миссии, которая будет работать на Юпитере. Через два месяца компания отозвала иск без объяснения причин.

В прошлом году SpaceX проиграла двухмиллиардный контракт на производство ракет для запуска спутников. Его поделили компании United Launch Alliance, Northrop Grumman и Blue Origin.