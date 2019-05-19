Эрдоган рассказал о планах запустить российско-турецкое производство систем С-500

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в будущем Россия и Турция могут запустить производство систем противоракетной обороны С-500, передает Haber Turk.

По его словам, Россия должна поставить системы С-400 в июле, согласно достигнутым ранее договоренностям. Также он выразил надежду, что несмотря на покупку Турцией С-400, США поставят в Турцию самолеты F-35.

Эрдоган подчернул, что С-400 является системой для защиты, а не для атаки. «На данный момент Россия предоставила нам очень выгодные условия с точки зрения планов платежей», — уточнил он.

Россия и Турция в июле прошлого года подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов. Установить комплексы планируют в октябре. Американские чиновники потребовали у Анкары к отказаться от покупок C-400, так как российские комплексы не встраиваются в системы ПВО стран НАТО.

В начале апреля Reuters сообщало, что США прекратили поставлять Турции детали для F-35 из-за планов Анкары купить С-400. По данным агентства, в обмен на С-400 США предлагали Турции приобрести системы Patriot. Они заинтересовали турецкую сторону, при этом от покупки С-400 она решила не отказываться.